Putzhilfe über Kleinanzeigen gesucht – Diebin ins Haus geholt

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Mittwoch entwendete eine vermeintliche Putzkraft Schmuckstücke im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags. Die Kripo Aschaffenburg bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Über Kleinanzeigen im Internet hatte ein Rentnerehepaar aus der Hauptstraße nach einer Putzhilfe gesucht. Eine Frau meldete sich auf die Anzeige und erschien zwischen 09:00 Uhr und 10:50 Uhr zum Probearbeiten im Haus des später geschädigten Ehepaares.

Die angebliche Putzhilfe verließ nach ihrem Einsatz zu Fuß das Anwesen. Einen Tag später stellte das Ehepaar fest, dass Schmuck im fünfstelligen Bereich entwendet worden war.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 37 Jahre alt

kräftige Figur

Haare zum Zopf gebunden

gepflegtes Erscheinungsbild

bekleidet mit schwarzer Leggins und weisem T-Shirt

Die Ermittler sehen einen möglichen Zusammenhang mit einem Fall aus Waldaschaff mit gleicher Vorgehensweise.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1731 entgegen.