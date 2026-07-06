Qi Gong für den guten Zweck – 710 Euro Spende für die Schweinfurter Tafel

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SCHWEINFURT – Mit ihrer Aktion „Qi Gong im Park“ hat die Schweinfurter Qi-Gong-Dozentin Sybill Haupt 710 Euro für die TAFEL Schweinfurt e. V. gesammelt. Die Spendensumme kam durch freiwillige Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zustande und wurde von Haupt anschließend verdoppelt.

Während der Sommerpause bot Sybill Haupt insgesamt 14 kostenfreie Qi-Gong-Stunden in den Wehranlagen an. Die Teilnehmer waren eingeladen, statt einer Kursgebühr eine freiwillige Spende für einen sozialen Zweck zu leisten. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die TAFEL Schweinfurt.

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Den symbolischen Spendenscheck über 710 Euro nahm der Vorsitzende der TAFEL Schweinfurt, Ernst Gehling, entgegen. Er bedankte sich für die Unterstützung und betonte, dass die Spende dazu beitrage, die vielfältigen Angebote der Tafel für von Armut betroffene Menschen fortzuführen.

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Neben der Ausgabe geretteter Lebensmittel engagiert sich die Tafel inzwischen auch mit weiteren Projekten. So kocht eine Gruppe Ehrenamtlicher einmal im Monat gemeinsam mit Kindern von Tafel-Kunden. Dabei lernen die Kinder, wie sich mit Obst, Gemüse und anderen frischen Zutaten gesunde und schmackhafte Mahlzeiten auch mit kleinem Budget zubereiten lassen.

Die TAFEL Schweinfurt versorgt an fünf Werktagen über ihre Ausgabestellen in Schweinfurt-Bergl, Gerolzhofen und Gochsheim rund 3.500 bezugsberechtigte Menschen, darunter etwa 1.250 Kinder. Neben der Lebensmittelrettung steht dabei die Unterstützung bedürftiger Menschen sowie die Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt.

Sybill Haupt unterrichtet seit rund 30 Jahren Qi Gong. Ihre Präventionskurse sind von den gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert und können entsprechend bezuschusst werden.