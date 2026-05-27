„Quatsch, Musik & Politik“: Hubert Aiwanger zu Gast beim Rhön-Festival
WILDFLECKEN – Wenn politische Prominenz auf Rhöner Mundart und Kabarett trifft, ist beste Unterhaltung garantiert: Zum Abschluss des Rhön-Festivals am Sonntag, 7. Juni, erwartet die Besucher ein besonderes Highlight. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger kommt nach Wildflecken, um das Benefiz-Event für den Wiederaufbau der Kissinger Hütte zu unterstützen.
Unter dem Motto „Quatsch, Musik & Politik“ stellt sich Aiwanger den Fragen des bekannten Kabarettisten Fredi Breunig. Das dreistündige Format verbindet lockeren Talk mit Musik und Ernsthaftigkeit, denn der Hintergrund des Festivals ist ein tragischer: Der Brand der Kissinger Hütte im März 2025.
Ein Signal für den Wiederaufbau und das Ehrenamt
Das Festival steht ganz im Zeichen des Zusammenhalts. Fredi Breunig begrüßt neben Aiwanger weitere Gäste, die einen engen Bezug zur Region und zum Unglück haben:
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Sebastian Friedel: Der Kommandant der Feuerwehr Sandberg berichtet aus erster Hand vom dramatischen Löscheinsatz an der Kissinger Hütte.
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Frank Schmitt & Christian Zinn: Die Köpfe der Kultband Rhöner Bluat hatten die Idee zum Festival und betonen die Bedeutung von Bodenständigkeit und Solidarität in der Rhön.
Für die Organisatoren ist der Besuch von Hubert Aiwanger ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die vielen ehrenamtlichen Helfer der Region.
Mundart, Musik und Humor
Flankiert wird das politische Gespräch von hochkarätiger Unterhaltung. Mit Spilk, Kaufmannsware und dem Nachwuchsduo Ziachwind stehen drei Gruppen auf der Bühne, die für authentischen Rhöner Sound und Humor stehen.
Das Festival-Wochenende im Überblick
Das Benefiz-Festival auf dem Sportgelände in Wildflecken bietet von Donnerstag bis Sonntag ein volles Programm:
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Donnerstag, 4. Juni (Fronleichnam): Start um 12:00 Uhr mit dem Musikzug Wildflecken, Egerländer Blasmusik und Rovers & The Franks. Eintritt frei.
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Freitag, 5. Juni: Rock-Abend mit Ac(c)oustic Jam, Nochtschicht und Die Rockbääänd. Eintritt: 10 € (VVK via Reservix, unter 16 Jahren frei).
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Samstag, 6. Juni: Das große Revival von Rhöner Bluat. Ausverkauft! (Restliche Kombi-Tickets für Fr/Sa noch verfügbar).
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Sonntag, 7. Juni: Ausklang ab 12:00 Uhr mit den Hüttenmusikanten, gefolgt von „Quatsch, Musik & Politik“ (ab 13:00 Uhr) und Klingend Blech. Eintritt frei.
Weitere Informationen zum Programm und den Vorverkaufsstellen finden Interessierte online unter www.kg.de/rhoenfestival.
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