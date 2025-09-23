Radeln und Ökolandbau entdecken – Ein gelungener Sonntag im Werntal
OBERES WERNTAL – Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums der Öko-Modellregion Oberes Werntal erkundeten am vorletzten Sonntag mehr als 30 Radfahrer/-innen das Werntal. Die Tour bot Einblicke in vier Bio-Betriebe, die durch die Verbindung von Nachhaltigkeit und Innovation zukunftsfähig aufgestellt sind.
Die 34 Kilometer lange Tour führte die Radler vom Oberen ins Untere Werntal und umfasste mehrere Stopps. Bei Heike und Alexander Bubeliny in Waigolshausen lernten die Teilnehmer den Selbstbedienungs-Hofladen mit seinem vielfältigen Angebot an frischem Bio-Gemüse kennen. Udo Rumpel und Bernhard Sauer aus Werneck-Mühlhausen gaben Einblicke in ihren zukunftsfähigen Ackerbaubetrieb. Dominik und Luise Manger aus Arnstein-Heugrumbach vom „Bioeck“ begeisterten mit ihrer Mutterkuhhaltung und dem eigenen Schlachthaus. Den Abschluss bildeten Armin und Barbara Hettrich aus Arnstein-Schwebenried, die ihre Bio-Eier, Hähnchen und das bekannte „Biohäusle“ präsentierten.
An jeder Station gab es spannende Gespräche und die Möglichkeit, bio-regionale Köstlichkeiten zu probieren. Die Tour, die bei bestem Wetter stattfand, endete mit einer Stärkung durch Bio-Kuchen im Weltkind Werneck. Weitere Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums sind auf der Website der Öko-Modellregion unter www.oekomodellregionen.bayern/oberes-werntal (Termine) zu finden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!