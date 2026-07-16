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Radfahrer bei Unfall in Knetzgau schwer verletzt

16. Juli 2026Letztes Update 16. Juli 2026
Radfahrer bei Unfall in Knetzgau schwer verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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KNETZGAU – Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hauptstraße/Höretweg ist am Mittwochvormittag ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10:10 Uhr. Nach Angaben der Polizei übersah ein 66-jähriger Autofahrer beim Einfahren vom Höretweg in die Hauptstraße den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der Pkw berührte das Hinterrad des E-Bikes, woraufhin der Senior stürzte.

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Der 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

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Gegen den 66-jährigen Autofahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.


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