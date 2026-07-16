Auto IU
Radfahrer bei Unfall in Knetzgau schwer verletzt
KNETZGAU – Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hauptstraße/Höretweg ist am Mittwochvormittag ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden.
Der Unfall ereignete sich gegen 10:10 Uhr. Nach Angaben der Polizei übersah ein 66-jähriger Autofahrer beim Einfahren vom Höretweg in die Hauptstraße den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der Pkw berührte das Hinterrad des E-Bikes, woraufhin der Senior stürzte.
Der 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.
Das könnte Dich auch interessieren:
Gegen den 66-jährigen Autofahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!