Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß im Kreisverkehr in Bergrheinfeld

BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen hat sich ein etwa 70 Jahre alter Radfahrer vom Unfallort entfernt, obwohl er bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr im Kreisverkehr der Staatsstraße 2270 kurz vor der Bahnunterführung. Dort kollidierte der Radfahrer mit einem Seat Cupra, der von einer 62-jährigen Deutschen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Autofahrerin hielt sofort an und wollte Polizei sowie Rettungsdienst verständigen. Der Radfahrer lehnte dies jedoch ab und setzte seine Fahrt fort.

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Am Seat entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.