Radfahrer fuhr gegen Laterne und Schaufensterscheibe

19. August 2025Letztes Update 19. August 2025
Bild von Adrian auf Pixabay
GEMÜNDEN A. MAINAm vergangenen Freitag ist ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer in der Mainstraße mit dem Schaufenster eines Cafés kollidiert.

Der Mann, der zuvor eine Straßenlaterne touchierte, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Die Schaufensterscheibe ging dabei zu Bruch, es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Radfahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

