Radfahrer fuhr gegen Laterne und Schaufensterscheibe
GEMÜNDEN A. MAIN – Am vergangenen Freitag ist ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer in der Mainstraße mit dem Schaufenster eines Cafés kollidiert.
Der Mann, der zuvor eine Straßenlaterne touchierte, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Die Schaufensterscheibe ging dabei zu Bruch, es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Radfahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.
