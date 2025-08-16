Radfahrer in Werneck von Pkw erfasst – Unfallverursacher flüchtet und lässt 68-Jährigen schwer verletzt zurück

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – Ein Pkw-Fahrer hat am Samstagvormittag einen 68-jährigen Radfahrer erfasst und ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Schweinfurter Polizei hofft nun insbesondere auf Hinweise von Zeugen.

Die Mitteilung über den Verkehrsunfall ging gegen 11:00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr ein. Der 68-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs, als er im Bereich der Kreuzung Robert-Bosch-Straße und Rudolf-Diesel-Straße seitlich von einem Pkw erfasst wurde. Der Mann stürzte erst in die Beifahrerseite des Fahrzeugs und kam dann auf der Fahrbahn zum Liegen. Der unbekannte Fahrer des Pkw flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern.

Der 68-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach einer Erstbehandlung umgehend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch die Schweinfurter Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es mehrere unbeteiligte Zeugen des Unfalls, die jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren. Diese und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.