Radfahrer missachtet Vorfahrt

GROßLANGHEIM, Lkrs. Kitzingen – Am Freitag, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrradfahrer die Roßgasse. An der Abzweigung zur Albertshofener Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw-Fahrers, der in die Kreuzung einfuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich am Bein verletzte. Er musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Am Pkw entstand Sachschaden.

