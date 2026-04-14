Auto IU

Radfahrer nach Sturz verstorben – Unfallursache Wildtier bestätigt

14. April 2026Letztes Update 14. April 2026
Radfahrer nach Sturz verstorben – Unfallursache Wildtier bestätigt
Bild von Goran Horvat auf Pixabay
Eisgeliebt

BAD KISSINGEN – Der 63-jährige Radfahrer, der am vergangenen Donnerstagabend auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 286 schwer verunglückte, ist seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei nun mitteilte, verstarb der Mann im Krankenhaus, nachdem er infolge eines Zusammenstoßes mit einem Wildtier zu Fall gekommen war.

Ein Gutachter, der auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt zur Unterstützung der Polizei Bad Kissingen hinzugezogen wurde, bestätigte den Hergang an der Unfallstelle. Demnach löste die Kollision mit einem Wildtier den folgenschweren Sturz aus. Der 63-jährige Deutsche trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten keine Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere Rauschmittel festgestellt werden. Mit der Bestätigung der Unfallursache durch den Sachverständigen sind die Ermittlungen zum Geschehen seitens der Behörden abgeschlossen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Präzision in der Küche: Die neue Messerserie activecut pure von Friedr. Dick

Mit der geschmiedeten Serie activecut pure präsentiert der deutsche Traditionshersteller Friedr. Dick eine moderne Weiterentwicklung seiner bewährten Messer, die konsequent auf Funktionalität und ein reduziertes Design setzt. Die in Deutschland gefertigten Werkzeuge richten sich an Profi- und Hobbyk

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. April 2026Letztes Update 14. April 2026

Mehr

Schweinfurt ist auch betroffen: Tarifverhandlungen im bayerischen Nahverkehr – ver.di ruft zum Warnstreik auf

Schweinfurt ist auch betroffen: Tarifverhandlungen im bayerischen Nahverkehr – ver.di ruft zum Warnstreik auf

14. April 2026
Tragischer Badeunfall im Main: 20-Jähriger verstirbt in Lohr

Tragischer Badeunfall im Main: 20-Jähriger verstirbt in Lohr

14. April 2026
Nach Scheunenbrand: Keine Hinweise auf belastete Fische

Nach Scheunenbrand: Keine Hinweise auf belastete Fische

13. April 2026
Einbruch in Würzburger Schule: Täter entwendet Bargeld aus Automat

Einbruch in Würzburger Schule: Täter entwendet Bargeld aus Automat

13. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)