Radfahrer nach Sturz verstorben – Unfallursache Wildtier bestätigt
BAD KISSINGEN – Der 63-jährige Radfahrer, der am vergangenen Donnerstagabend auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 286 schwer verunglückte, ist seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei nun mitteilte, verstarb der Mann im Krankenhaus, nachdem er infolge eines Zusammenstoßes mit einem Wildtier zu Fall gekommen war.
Ein Gutachter, der auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt zur Unterstützung der Polizei Bad Kissingen hinzugezogen wurde, bestätigte den Hergang an der Unfallstelle. Demnach löste die Kollision mit einem Wildtier den folgenschweren Sturz aus. Der 63-jährige Deutsche trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm.
Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten keine Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere Rauschmittel festgestellt werden. Mit der Bestätigung der Unfallursache durch den Sachverständigen sind die Ermittlungen zum Geschehen seitens der Behörden abgeschlossen.
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