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Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin schwer verletzt

16. Juli 2026Letztes Update 16. Juli 2026
Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin schwer verletzt
Bild von HANSUAN FABREGAS auf Pixabay
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OCHSENFURT, OT KLEINOCHSENFURT – Bei einem Unfall auf dem Mainradweg ist am Mittwochabend ein 60-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei Ochsenfurt ermittelt zum genauen Hergang.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:50 Uhr auf dem Radweg entlang der Kleinochsenfurter Straße. Eine 59-jährige Frau betrat den Radweg zu Fuß und musste dabei dem Verkehr Vorfahrt gewähren.

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Ein 60-jähriger Radfahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem Mainradweg unterwegs. Er bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und blieb an der Fußgängerin hängen. Anschließend stürzte der Mann.

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Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-Jährige blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

Die Polizei Ochsenfurt nahm den Unfall vor Ort auf und prüft nun die weiteren Umstände des Geschehens.


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