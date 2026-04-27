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Radfahrer prallt gegen Verkehrszeichen: Über zwei Promille „getankt“

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Radfahrer prallt gegen Verkehrszeichen: Über zwei Promille „getankt“
Symbolfoto: 2fly4
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HEUSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Sonntagabend hat sich in der Straße „Am Salzbrunnen“ ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein alkoholisierter E-Bike-Fahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 18:25 Uhr prallte der 26-jährige Deutsche mit seinem Rad gegen ein Verkehrszeichen und kam zu Sturz. Aufgrund seiner Verletzungen musste der junge Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Polizei Bad Neustadt deutlichen Alkoholgeruch bei dem Verunglückten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von über zwei Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet.

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