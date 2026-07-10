Auto IU

Radfahrer stürzt nach Überholmanöver – Polizei appelliert an Autofahrer

10. Juli 2026Letztes Update 10. Juli 2026
Radfahrer stürzt nach Überholmanöver – Polizei appelliert an Autofahrer
Symbolbild von Sunset West Legal Group auf Pixabay
Sparkasse

THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG – Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Mittwochvormittag nach einem Überholmanöver gestürzt und leicht verletzt worden. Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, an die Einhaltung der Sicherheitsabstände beim Überholen von Radfahrern zu erinnern.

Der 80-jährige Deutsche war gegen 10:25 Uhr mit seinem Fahrrad in der Günterslebener Straße unterwegs, als ihn ein Pkw überholte. Dabei erschrak der Senior, geriet gegen den rechten Bordstein und stürzte.

Doggenclub
Verstrickt und zugenäht

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, beim Überholen von Radfahrern ausreichend Abstand einzuhalten. Innerorts sind mindestens 1,5 Meter, außerorts mindestens 2 Meter vorgeschrieben. Außerdem sollte nur überholt werden, wenn ausreichend Platz vorhanden ist, der Gegenverkehr berücksichtigt wird und die Geschwindigkeit entsprechend angepasst ist.


Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. Juli 2026Letztes Update 10. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)