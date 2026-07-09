Radfahrer stürzt nach Überholmanöver – Polizei appelliert an Autofahrer

THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG – Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Mittwochvormittag nach einem Überholmanöver gestürzt und leicht verletzt worden. Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, an die Einhaltung der Sicherheitsabstände beim Überholen von Radfahrern zu erinnern.

Der 80-jährige Deutsche war gegen 10:25 Uhr mit seinem Fahrrad in der Günterslebener Straße unterwegs, als ihn ein Pkw überholte. Dabei erschrak der Senior, geriet gegen den rechten Bordstein und stürzte.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, beim Überholen von Radfahrern ausreichend Abstand einzuhalten. Innerorts sind mindestens 1,5 Meter, außerorts mindestens 2 Meter vorgeschrieben. Außerdem sollte nur überholt werden, wenn ausreichend Platz vorhanden ist, der Gegenverkehr berücksichtigt wird und die Geschwindigkeit entsprechend angepasst ist.