Radfahrer übersehen
MARKTHEIDENFELD – Am 17. Oktober 2025 gegen 15:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Äußerer Ring/Kreuzbergstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer.
Ein 31-jähriger PKW-Fahrer, der den Äußeren Ring in Richtung Südring befuhr, wollte an der Kreuzung nach links Richtung Friedhof abbiegen. Dabei übersah er den 52-jährigen Radfahrer, der auf dem parallel verlaufenden Radweg in dieselbe Richtung fuhr, und stieß mit diesem zusammen.
Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 1800 Euro geschätzt.
