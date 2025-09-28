Radfahrer verstirbt nach Sturz
NEUSTADT A.MAIN – Tragisches Unglück im Ortsteil Erlach: Am Freitagnachmittag wurde ein 71-jähriger Mann leblos neben seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Erlach und Pflochsbach aufgefunden. Die sofort eingeleitete Reanimation, bei der zufällig schnell qualifizierte Kräfte der Feuerwehr zur Stelle waren, konnte den Mann nicht retten. Er verstarb wenig später im Klinikum.
Der Vorfall ereignete sich gegen 15:20 Uhr, als Radfahrer den Mann fanden und sofort den Notruf wählten. Da zeitgleich eine Feuerwehrübung in Erlach stattfand, waren die Rettungskräfte schnell vor Ort und begannen umgehend mit der Reanimation. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um den 71-Jährigen in ein Klinikum zu transportieren.
Der Mann verstarb jedoch am frühen Abend. Die Ermittlungen müssen nun klären, ob der Radfahrer einem plötzlichen Herztod erlag oder durch einen Sturz ums Leben kam. Nach derzeitigem Sachstand war er alleine unterwegs. Ein Fremdverschulden oder die Beteiligung eines weiteren Unfallteilnehmers wird ausgeschlossen.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.
