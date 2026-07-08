Radfahrerin an unbeschranktem Bahnübergang von Zug erfasst – 43-Jährige stirbt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG – An einem unbeschrankten Bahnübergang im Ortsteil Kälberau ist am Dienstagvormittag eine 43-jährige Radfahrerin von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt gemeinsam mit einem Sachverständigen zur Ursache des tragischen Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 43-jährige Deutsche gegen 10:40 Uhr mit ihrem Fahrrad außerhalb des Ortsgebiets von Kälberau in Richtung Michelbach unterwegs. Beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache offenbar eine herannahende Kahlgrundbahn und wurde auf den Gleisen von dem Zug erfasst.

Ein sofort alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

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Die Polizeiinspektion Alzenau nahm den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Auch die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme musste der Zugverkehr auf der Strecke gesperrt werden. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Insassen des Zuges wurden zudem von einem Kriseninterventionsteam betreut.