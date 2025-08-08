Auto IU
Radfahrerin von Pkw erfasst
MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagabend in der Baumhofstraße. Eine 59-jährige Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 38-Jähriger, gegen 17:75 Uhr, mit seinem Pkw die Baumhofstraße und erfasste frontal die entgegenkommende 59-jährige Fahrradfahrerin. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Frau und erlitt hierbei Hämatome an beiden Beinen, sowie Armen.
Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!