Radfahrerin von Pkw erfasst

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagabend in der Baumhofstraße. Eine 59-jährige Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 38-Jähriger, gegen 17:75 Uhr, mit seinem Pkw die Baumhofstraße und erfasste frontal die entgegenkommende 59-jährige Fahrradfahrerin. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Frau und erlitt hierbei Hämatome an beiden Beinen, sowie Armen.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.