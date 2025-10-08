Radler entfernt sich von Unfallort – Gibt es Zeugen in Kitzingen?
KITZINGEN – Am Dienstagmittag gegen 12:45 Uhr ereignete sich auf dem Radweg neben der Marktbreiter Straße am Kreisverkehr in Richtung des Hallenbads ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter-Fahrer.
Während ein unbeteiligter Zeuge Erste Hilfe leisten wollte, entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Stadtmitte. Der leichtverletzte E-Scooter-Fahrer, der eine stark blutende Nase erlitt, musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
Beschreibung des flüchtigen Radfahrers
Der unbekannte Radfahrer, der seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam, konnte wie folgt beschrieben werden:
- Alter: circa 30 Jahre
- Größe: circa 170 cm
- Figur: athletisch
- Kleidung/Fahrrad: Bekleidet mit einer bunten Jacke, trug keinen Helm und war mit einem grauen Gravelbike unterwegs.
Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
