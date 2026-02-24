Auto IU

Räderdiebe und Autozerkratzer im Großraum Würzburg – Gibt es Zeugen?

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026
Räderdiebe und Autozerkratzer im Großraum Würzburg – Gibt es Zeugen?
Bild von Arek Socha auf Pixabay
Sparkasse

BREGTHEIM, OT DIPBACH, LKR. WÜRZBURG. Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 00:00 Uhr, alle vier Räder eines geparkten 5er BMW in der Straße Am Wingert abmontiert und entwendet. Offensichtlich hat der Unbekannte zuvor noch einen dortigen Lichtmast beschädigt, sodass dieser nicht mehr geleuchtet hat. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

BERGTHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Samstag, zwischen 17:20 Uhr und 17:30 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oberpleichfelder Straße einen VW mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden an der Fahrertüre wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

Stefan Labus Sicherheitsgefühl
Johanniter Hausnotruf testen

 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Ohne Kabel und voller Möglichkeiten: Die neuen akkubetriebenen Küchengeräte ZWILLING XTEND

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026

Mehr

Wohnhaus in Vollbrand – Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

Wohnhaus in Vollbrand – Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

24. Februar 2026
Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

24. Februar 2026
Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

24. Februar 2026
Hochwasser-Check für die Gemeinde Grafenrheinfeld

Hochwasser-Check für die Gemeinde Grafenrheinfeld

24. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)