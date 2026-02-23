Räderdiebe und Autozerkratzer im Großraum Würzburg – Gibt es Zeugen?

BREGTHEIM, OT DIPBACH, LKR. WÜRZBURG. Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 00:00 Uhr, alle vier Räder eines geparkten 5er BMW in der Straße Am Wingert abmontiert und entwendet. Offensichtlich hat der Unbekannte zuvor noch einen dortigen Lichtmast beschädigt, sodass dieser nicht mehr geleuchtet hat. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

BERGTHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Samstag, zwischen 17:20 Uhr und 17:30 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oberpleichfelder Straße einen VW mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden an der Fahrertüre wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren: BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren