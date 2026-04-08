Rätselhafter Unfallschaden in Winkels: Polizei Bad Kissingen sucht Geschädigte
BAD KISSINGEN, OT WINKELS – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle am frühen Dienstagabend hat die Polizei Bad Kissingen vor ein Rätsel gestellt. An einem kontrollierten Fahrzeug wurden frische Schäden entdeckt, zu denen bislang kein passender Unfall gemeldet wurde.
Gegen 17:35 Uhr hielten Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen in der Münnerstädter Straße einen schwarzen Peugeot 207 an. Bei der Überprüfung des Wagens stellten die Polizisten einen frischen Unfallschaden fest, der sich über die gesamte linke Fahrzeugseite des Kleinwagens zog.
Fahrerin kann keine Angaben machen
Die 69-jährige Fahrerin des Pkw konnte den Beamten gegenüber keine Angaben zu einem konkreten Unfallereignis machen. Da das Schadensbild jedoch eindeutig auf eine vorangegangene Kollision hindeutet, wird nun nach dem möglichen Unfallort und weiteren Beteiligten gesucht.
Zeugen und Geschädigte gesucht
Die Polizei Bad Kissingen bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Personen, die im Bereich Bad Kissingen oder Umgebung einen entsprechenden Unfall beobachtet haben oder deren eigenes Fahrzeug beziehungsweise Eigentum (z. B. Leitplanken, Mauern oder geparkte Autos) frische Beschädigungen aufweist.
Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09732/906-0 entgegengenommen.
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