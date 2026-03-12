Auto IU

Räuberische Erpressung auf Tankstelle – 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Räuberische Erpressung auf Tankstelle – 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen
Bild von IADE-Michoko auf Pixabay
Sparkasse

GEMÜNDEN AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Wernfelder Straße am Montagabend konnte die Polizei bereits kurze Zeit später einen 16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Jugendliche hatte gegen 20:00 Uhr die allein anwesende Angestellte mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet, bevor er mit einem E-Scooter flüchtete.

Dank sofort eingeleiteter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen geriet der 16-jährige deutsche Staatsangehörige schnell ins Visier der Beamten. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnanschrift stellten die Polizisten sowohl die mutmaßliche Tatkleidung als auch das entwendete Bargeld sicher. Der zuvor nicht einschlägig vorbelastete Jugendliche wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Deine
VERMISST - Bitte helft mit!

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige nach einer Nacht im Gewahrsam wieder in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang werden nun von der Kriminalpolizei geführt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal x Jamie Oliver: Neue Edelstahl-Keramikpfannen ergänzen die beliebte Produktreihe der beiden Küchenexperten

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026

Mehr

Körperlicher Angriff: Polizei Haßfurt sucht Zeugen

Körperlicher Angriff: Polizei Haßfurt sucht Zeugen

12. März 2026
Ehrenamtlich im Dienst der Mitmenschen unterwegs

Ehrenamtlich im Dienst der Mitmenschen unterwegs

12. März 2026
Vermisstenfahndung: 17-Jährige aus Schöllkrippen gesucht

Vermisstenfahndung: 17-Jährige aus Schöllkrippen gesucht

12. März 2026
Angriff auf Postboten – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

Angriff auf Postboten – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

12. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)