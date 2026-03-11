Auto IU

Räuberische Erpressung auf Tankstelle – 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

GEMÜNDEN AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Wernfelder Straße am Montagabend konnte die Polizei bereits kurze Zeit später einen 16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Jugendliche hatte gegen 20:00 Uhr die allein anwesende Angestellte mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet, bevor er mit einem E-Scooter flüchtete.

Dank sofort eingeleiteter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen geriet der 16-jährige deutsche Staatsangehörige schnell ins Visier der Beamten. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnanschrift stellten die Polizisten sowohl die mutmaßliche Tatkleidung als auch das entwendete Bargeld sicher. Der zuvor nicht einschlägig vorbelastete Jugendliche wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige nach einer Nacht im Gewahrsam wieder in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang werden nun von der Kriminalpolizei geführt.

