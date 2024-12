Räuberischer Ladendiebstahl in Kitzingen – Gibt es Zeugen?

KITZINGEN – Am Samstagabend meldeten Mitarbeiter der Drogerie Müller in der Dagmar-Voßkühler-Straße gegen 18 Uhr einen Ladendiebstahl per Polizeinotruf. Als die Diebstahlsicherung am Eingang der Filiale ausgelöst wurde, versuchte eine Mitarbeiterin, den 20-jährigen Dieb festzuhalten, indem sie ihn am Arm packte. Der Mann riss sich jedoch gewaltsam los und flüchtete.

Ein 47-jähriger Mittäter konnte sich während der Flucht des ersten Täters ebenfalls unerkannt entfernen. Im Rahmen einer ersten Fahndung konnte der flüchtige Mann jedoch nach wenigen Minuten durch ein Streifenteam im Marshall-Heights-Ring festgenommen werden. Die Diebesbeute führte er jedoch nicht mehr mit.

Der zweite Täter wurde im weiteren Verlauf der Fahndung aufgrund einer Personenbeschreibung ebenfalls in der Nähe erkannt und festgenommen. Bei der Absuche der Fluchtstrecke konnten die Beamten einen Artikel aus der Drogerie sicherstellen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurden beide Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die weitere von den Tätern auf der Flucht „entsorgte“ Waren gefunden haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.