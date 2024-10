Rafeld sucht den Superbaum 25

GRAFENRHEINFELD – Der diesjährige Christbaum für den Marktplatz ist bereits gefunden und wird den Rafelder Marktplatz in weihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen. Doch für das Jahr 2025 und darüber hinaus suchen Bürgermeister Christian Keller und Bauhofleiter Matthias Pfister schon jetzt nach weiteren prachtvollen Bäumen, die in Zukunft die Weihnachtszeit in Grafenrheinfeld verschönern sollen.

„Vielleicht haben Sie einen Nadelbaum in Ihrem Garten, der zu groß geworden ist und sowieso gefällt werden muss? Oder kennen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn, die einen Baum haben, den sie der Gemeinde überlassen möchten? Gerne auch aus anderen Landkreisgemeinden“, fragt Bauhofleiter Matthias Pfister.

Eine WIN-WIN-Situation für alle Beteiligten

Bürgermeister Christian Keller ergänzt: „Es ist eine echte WIN-WIN-Situation: Die Gemeinde kümmert sich um die Abholung, und Sie (oder die Baumspender) haben nicht nur mehr Platz im Garten, sondern sorgen dafür, dass Grafenrheinfeld auch 2025 in weihnachtlichem Glanz erstrahlt!“

Falls Sie selbst einen Baum abgeben möchten oder jemanden kennen, der einen geeigneten Baum zur Verfügung stellen würde, können Sie sich direkt an die Gemeinde Grafenrheinfeld wenden. Die Kontaktaufnahme erfolgt unkompliziert per E-Mail an Bauhof@grafenrheinfeld.de – Die Gemeinde freut sich über jeden Vorschlag!