Rafelder Dorfnikolaus übergibt Spende für den Schweinfurter „GesprächsLaden“

GRAFENRHEINFELD – Die „Rafelder Dorfnikolaus-Aktion“ 2024 hat einen beeindruckenden Erfolg erzielt: Der Erlös von 1.140 Euro kommt nun dem „GesprächsLaden“ in Schweinfurt zugute. Christian Keller, der als „Rafelder Dorfnikolaus“ auftrat, übergab den Betrag gemeinsam mit seiner Frau Kerstin an Lorenz Hummel, den Leiter der Einrichtung.

Der „GesprächsLaden“, eine Initiative der katholischen Kirche, bietet Menschen in schwierigen Lebenssituationen anonym und kostenfrei Unterstützung an. „Einfach mal zuhören und den Menschen Orientierung geben – das ist unsere zentrale Aufgabe“, erklärte Lorenz Hummel bei der Spendenübergabe. Die Spende wird in Fortbildungen und Fachliteratur für die ehrenamtlichen Mitarbeiter investiert, um die Qualität der Beratung langfristig sicherzustellen.

Hinter der Aktion steht ein engagiertes Team: Christian Keller als Nikolaus, Kerstin Keller, die die Organisation übernahm, und Stefan Zimmerer, der als Fahrer das „Nikolaustaxi“ lenkte. „Es ist jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes, die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen. Alle Spender haben dazu beigetragen, dass wir den GesprächsLaden unterstützen können“, freute sich Christian Keller über den Erfolg der Aktion.