Rakoczy-Fest 2026: Ein historisches Highlight in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Vom 24. bis 26. Juli 2026 verwandelt sich Bad Kissingen erneut in eine historische Feststadt. Das traditionsreiche Rakoczy-Fest, das die Wiederentdeckung der Rakoczy-Quelle im Jahr 1737 feiert, lockt auch in diesem Jahr mit einem abwechslungsreichen Programm aus Kultur, Geschichte und ausgelassener Lebensfreude.
Programm-Highlights auf einen Blick
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Freitag, 24. Juli:
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19:00 Uhr: Offizielle Eröffnung auf dem Rathausplatz mit Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel, Kurdirektor Sebastian Dresbach, Fürst Férenc Rákóczi II. und Quellenkönigin Lea I.
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20:00 Uhr: Quadrille des Reitvereins Bad Kissingen im Luitpoldpark.
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22:00 Uhr: Rakoczy ILLUMINATION (Licht-, Nebel- und Spezialeffekte).
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Samstag, 25. Juli:
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18:30 Uhr: Vorstellung der historischen Persönlichkeiten im Kurgarten.
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20:00 Uhr: Großer Festball im Max-Littmann-Saal (mit Gläserpolonaise um 20:45 Uhr).
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22:00 Uhr: Zweite Rakoczy ILLUMINATION.
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Sonntag, 26. Juli:
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Ab 10:00 Uhr: Buntes Altstadtprogramm und historische XXL-Holzspiele für Familien im Kurgarten.
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14:30 Uhr: Großer historischer Festzug durch die Innenstadt.
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16:30 Uhr: Treffen mit den historischen Persönlichkeiten im Kurgarten.
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22:30 Uhr: Finale Rakoczy ILLUMINATION am Multimedia-Brunnen, direkt gefolgt vom großen Abschlussfeuerwerk.
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Wichtige Informationen für Ihren Besuch
Eintritt & Bändchen:
Ab dem 10. Juli sind die Pflicht-Bändchen in der Tourist-Information (Arkadenbau) sowie an den Infotheken erhältlich.
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Tagesband: 5 Euro
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Wochenendband: 10 Euro
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Freier Eintritt: Kinder/Jugendliche unter 14 Jahren sowie Menschen mit Schwerbehinderung. Am Sonntag haben Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt.
Anreise & Verkehr:
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Shuttlebusse: Verbinden die Umlandgemeinden (z.B. Poppenroth, Garitz, Arnshausen) für 2 Euro (einfache Fahrt) mit der Innenstadt.
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Verkehrssperren: In der Innenstadt kommt es zu großflächigen Sperrungen (Freitag/Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr). Am Sonntag sind zudem die Parkhäuser „Zentrum“ und „Theater“ zwischen 12:00 und 17:00 Uhr wegen des Festzugs nicht befahrbar.
Besondere Hinweise:
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Festball: Tickets für 85 Euro (bzw. 143 Euro inkl. 3-Gänge-Menü). Menü-Karten sind nur bis zum 19. Juli erhältlich.
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Gästeführungen: Exklusive Rundgänge mit „Balthasar Neumann“ (Samstag und Sonntag). Tickets sind in der Tourist-Information erhältlich.
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Service: Der Lesesaal im Arkadenbau bleibt vom 23. bis 27. Juli geschlossen (Ausweichmöglichkeit: Salon Fontane).
Detaillierte Stadtpläne mit den Sperrzonen und den vollständigen Programmablauf finden Sie online unter www.badkissingen.de/rakoczy-fest.
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