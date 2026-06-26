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Rakoczy-Fest 2026: Ein historisches Highlight in Bad Kissingen

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Rakoczy-Fest 2026: Ein historisches Highlight in Bad Kissingen
Foto: Julia Gerber
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BAD KISSINGEN – Vom 24. bis 26. Juli 2026 verwandelt sich Bad Kissingen erneut in eine historische Feststadt. Das traditionsreiche Rakoczy-Fest, das die Wiederentdeckung der Rakoczy-Quelle im Jahr 1737 feiert, lockt auch in diesem Jahr mit einem abwechslungsreichen Programm aus Kultur, Geschichte und ausgelassener Lebensfreude.

Programm-Highlights auf einen Blick

Wichtige Informationen für Ihren Besuch

Eintritt & Bändchen:

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Ab dem 10. Juli sind die Pflicht-Bändchen in der Tourist-Information (Arkadenbau) sowie an den Infotheken erhältlich.

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  • Tagesband: 5 Euro

  • Wochenendband: 10 Euro

  • Freier Eintritt: Kinder/Jugendliche unter 14 Jahren sowie Menschen mit Schwerbehinderung. Am Sonntag haben Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt.

Anreise & Verkehr:

  • Shuttlebusse: Verbinden die Umlandgemeinden (z.B. Poppenroth, Garitz, Arnshausen) für 2 Euro (einfache Fahrt) mit der Innenstadt.

  • Verkehrssperren: In der Innenstadt kommt es zu großflächigen Sperrungen (Freitag/Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr). Am Sonntag sind zudem die Parkhäuser „Zentrum“ und „Theater“ zwischen 12:00 und 17:00 Uhr wegen des Festzugs nicht befahrbar.

Besondere Hinweise:

  • Festball: Tickets für 85 Euro (bzw. 143 Euro inkl. 3-Gänge-Menü). Menü-Karten sind nur bis zum 19. Juli erhältlich.

  • Gästeführungen: Exklusive Rundgänge mit „Balthasar Neumann“ (Samstag und Sonntag). Tickets sind in der Tourist-Information erhältlich.

  • Service: Der Lesesaal im Arkadenbau bleibt vom 23. bis 27. Juli geschlossen (Ausweichmöglichkeit: Salon Fontane).

Detaillierte Stadtpläne mit den Sperrzonen und den vollständigen Programmablauf finden Sie online unter www.badkissingen.de/rakoczy-fest.


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