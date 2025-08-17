Ralf Hofmann: „Die Bahnhofsmission Schweinfurt ist ein unverzichtbarer Anker in unserer Stadt“
SCHWEINFURT – Der Schweinfurter Oberbürgermeisterkandidat Ralf Hofmann hat vor Kurzem die Bahnhofsmission Schweinfurt besucht, um sich einen Einblick in die Arbeit der sozialen Einrichtung zu verschaffen. Beeindruckt von der offenen Atmosphäre und dem breiten Spektrum an Hilfeleistungen, betonte Hofmann, dass die Bahnhofsmission und die ehrenamtlichen Helfer eine verlässliche kommunale Unterstützung verdienen. Er sicherte ihnen seine Unterstützung zu.
Der Kontakt entstand durch eine Einladung zum sogenannten „Beauty Day“, bei dem Friseure und Fußpfleger ehrenamtlich für die Gäste der Mission tätig sind. Bei seinem Besuch sprach Hofmann mit zahlreichen Menschen, darunter Stammgästen, die die Einrichtung nutzen, um ihren Tagesablauf zu strukturieren, sowie Personen, die dort Mahlzeiten aufwärmen, Kleidung erhalten oder Hilfe bei digitalen Behördengängen benötigen.
Im Gespräch mit der Leiterin der Bahnhofsmission, Susanne Brand, und der Geschäftsführerin von IN VIA Würzburg, Martina Fallmann, wurden Sorgen über die Folgen möglicher Kürzungen der kommunalen Zuschüsse angesprochen. Hofmann zeigte sich von dem Engagement tief beeindruckt. Er betonte, dass die Bahnhofsmission für Menschen mit multiplen Problemen oft ein „letzter Halt und ein Ort der Würde“ sei, und versprach, sich für eine verlässliche finanzielle Unterstützung einzusetzen.
Besonders beeindruckt zeigte sich der Kandidat von der Begegnung mit einem obdachlosen Mann, der sich trotz seiner Situation intensiv mit gesellschaftlichen und politischen Themen auseinandersetzt. Für Hofmann unterstreicht diese Erfahrung, wie wichtig es ist, dass Schweinfurt eine Anlaufstelle wie die Bahnhofsmission für all diese Menschen behält.
