Rama Dama Sammelaktion in der Gartenstadt

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026
Rama Dama Sammelaktion in der Gartenstadt
Archivfoto Birgit Umhöfer
SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 1. März, findet im Stadtteil Gartenstadt wieder die große Müllsammelaktion „Rama Dama“ statt, zu der der Bürgerverein Gartenstadt und die Bürgervereinsjugend alle Bürger herzlich einladen. Gemeinsam soll im Stadtteil und der näheren Umgebung Unrat gesammelt werden, um das Wohnumfeld pünktlich zum Frühlingsbeginn zu säubern.

Treffpunkt für alle freiwilligen Helfer ist um 10 Uhr am Kirchweihgarten in der Gartenstadtstraße 37, wo die Einteilung der verschiedenen Strecken erfolgt. Die Stadt Schweinfurt unterstützt die Aktion tatkräftig durch den Bauhof, der notwendige Utensilien wie Greifzangen und Müllsäcke zur Verfügung stellt. Falls du bereits eigene Ausrüstung besitzt oder einen Bollerwagen für den Transport hast, kannst du diese gerne mitbringen.

Als Dankeschön für den tatkräftigen Einsatz erwartet alle Teilnehmenden im Anschluss an die Sammelaktion eine kleine Stärkung. Es werden Getränke und heiße Würstchen ausgegeben, sodass der Vormittag in geselliger Runde ausklingen kann. Wenn du dich für eine saubere Gartenstadt engagieren möchtest, komm einfach am Sonntag zum Treffpunkt.

Tefal launcht die leiseste Heißluftfritteuse mit XL-Kapazität

28. Februar 2026

28. Februar 2026
28. Februar 2026
28. Februar 2026
28. Februar 2026
