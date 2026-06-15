Rampenlicht im Kloster Wechterswinkel: Kulturagentur sucht Talente für die „Offene Bühne“
BASTHEIM / LKR. RHÖN-GRABFELD – Ob mitreißende Instrumentalmusik, stimmgewaltiger Chorgesang, rockiger Bandsound oder fesselndes Schauspiel: Der Landkreis Rhön-Grabfeld steckt voller kreativer Köpfe. Um genau diesen lokalen Talenten eine professionelle Plattform zu bieten, öffnet das Kreiskulturzentrum Kloster Wechterswinkel im Spätsommer wieder seine Tore für die beliebte „Offene Bühne“. Bewerbungen sind ab sofort möglich.
Seit dem erfolgreichen Start im Jahr 2025 bietet das Format mehrmals im Jahr Musikkapellen, Bands, Chören, Ensembles und Theatergruppen – bevorzugt aus dem Laienbereich – die Gelegenheit, ihr Können in einem ganz besonderen Ambiente zu präsentieren. Der nächste große Auftrittstermin ist für Samstag, den 22. August 2026, um 19:30 Uhr angesetzt. Bei gutem Wetter verwandelt sich der idyllische Innenhof des Klosters in eine Open-Air-Bühne; bei Regen wird im historischen Festsaal gespielt.
Voller Support für Künstler: Saal und Organisation sind gratis
Das Angebot der Kulturagentur Rhön-Grabfeld richtet sich an alle, die ihre Leidenschaft endlich vor großem Publikum teilen wollen. Dabei wird es den Künstlern so einfach wie möglich gemacht, denn das Team des Kreiskulturzentrums übernimmt im Hintergrund die komplette Arbeit.
Das Rundum-sorglos-Paket für die Auftretenden:
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Kostenfreie Location: Der Festsaal bzw. der Innenhof werden komplett gratis zur Verfügung gestellt.
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Volle Organisation: Die Kulturagentur kümmert sich um die professionelle Bewerbung der Veranstaltung sowie um die Pausenverpflegung der Gäste.
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Faires Einnahmen-Modell: Der Eintritt für die Besucher ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten. Der Clou: Der Großteil dieser Einnahmen fließt am Ende des Abends direkt und ohne Abzüge an die Künstlerinnen und Künstler.
Die einzige Bedingung: Das geplante Programm der Bewerber muss „abendfüllend“ sein, um den Besuchern ein rundes, abwechslungsreiches Event zu bieten.
Jetzt bewerben: So funktioniert die Anmeldung
Interessierte Vereine, Formationen, Bands oder auch ambitionierte Einzelkünstler aus der Region können sich ab sofort formlos bewerben. Einzureichen ist eine kurze Projektbeschreibung per E-Mail, die Informationen zu den beteiligten Personen, zum gewählten Format (Musik, Theater, Performance etc.) und zum geplanten Programm enthält.
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Bewerbungsfrist: Sonntag, 21. Juni 2026
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E-Mail-Adresse: veranstaltung@dielinkebt.de – Korrektur: kulturagentur@rhoen-grabfeld.de
Kontakt und Veranstaltungsort
Für Fragen im Vorfeld oder nähere Informationen zum technischen Equipment vor Ort stehen die Organisatoren unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
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Veranstaltungsort: Kreiskulturzentrum Kloster Wechterswinkel, Um den Bau 6, 97654 Bastheim / OT Kloster Wechterswinkel (Tel. 09773 / 89 72 62)
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Kulturverwaltung: Rhön GmbH, Spörleinstr. 11, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale (Tel. 09771 / 687606-0)
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