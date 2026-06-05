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Randale an Baustelle: Autofahrer attackiert Streife und verletzt drei Polizisten

5. Juni 2026Letztes Update 5. Juni 2026
Randale an Baustelle: Autofahrer attackiert Streife und verletzt drei Polizisten
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WÜRZBURG / STEINBACHTAL – Ein verwirrter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag im Würzburger Stadtteil Steinbachtal einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst und drei Beamte leicht verletzt. Der 28-Jährige befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er leistete bei seiner Festnahme massiven Widerstand und musste schließlich in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen werden.

Der Vorfall begann gegen 14:20 Uhr, als aufmerksame Bauarbeiter die Einsatzzentrale der Polizei verständigten.

Aggressiver Ausbruch direkt bei der Kontrolle

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Die Handwerker hatten den Notruf gewählt, weil ein Autofahrer seinen Wagen unerlaubt mitten in ihrer abgesperrten Baustelle geparkt hatte. Zudem wirkte der Fahrer auf die Zeugen extrem verwirrt. Als eine Streifenbesatzung am abgestellten Fahrzeug eintraf, kehrte auch der 28-jährige Fahrzeughalter zu seinem Wagen zurück.

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Anstatt die Situation friedlich aufzuklären, ging der Mann sofort mit extremer Aggression auf die Polizisten los. Da er sich augenscheinlich in einer schweren psychischen Krise befand und völlig unzugänglich zeigte, entschieden sich die Beamten, den Mann zu fesseln. Dagegen wehrte sich der 28-Jährige vehement: Er schlug und trat wild um sich. Erst mit Unterstützung weiterer Kräfte konnte der Randalierer überwältigt werden. Drei eingesetzte Polizisten trugen durch die Attacken leichte Verletzungen davon.

Blutentnahme und Einweisung ins Bezirkskrankenhaus

Aufgrund des gezeigten Verhaltens und des Verdachts auf den Konsum berauschender Mittel ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Mann an. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Aufgrund seiner akuten Eigen- und Fremdgefährdung wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch die zuständige Behörde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

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