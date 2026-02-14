Randale auf Faschingsfeier: 32-Jähriger leistet Widerstand gegen die Polizei
ASCHAFFENBURG – Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr auf einer Faschingsveranstaltung in der Schillerstraße randaliert und dabei einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem er zunächst Gläser von Tischen gerissen und im Außenbereich einen Bauzaun sowie ein Stromkabel beschädigt hatte, zeigte er sich auch gegenüber den eintreffenden Beamten hochgradig aggressiv.
Der Mann beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte massiv, woraufhin er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Erschwert wurde die Situation durch unbeteiligte Zuschauer, die die polizeilichen Maßnahmen verbal störten; ein Beamter erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab bei dem Tatverdächtigen rund 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde und er die Nacht im Gewahrsam verbrachte.
Die Polizei nutzt diesen Vorfall als Anlass für einen dringenden Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: Achte bei den kommenden Feierlichkeiten auf deinen Alkoholkonsum sowie auf deine Mitmenschen, um Eskalationen und gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Gegen den Randalierer wird nun wegen Widerstands, Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.
