Randalierer greifen Senior an – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Zwei mutmaßlich alkoholisierte junge Männer haben am Donnerstagabend im Bereich der Bahnhofstraße und der Fuldaer Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nachdem sie gegen Gegenstände getreten und diese auf die Straße geworfen hatten, kam es nach einer Ansprache durch zwei Zeugen zu einer Auseinandersetzung. Ein 73-jähriger Senior wurde dabei durch einen Schlag ins Gesicht verletzt.

Mehrere Zeugen beobachteten gegen 21:10 Uhr, wie die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer gegen verschiedene Gegenstände traten, sodass diese umfielen und auf der Fahrbahn liegen blieben. Zwei Zeugen im Alter von 58 und 73 Jahren sprachen die beiden daraufhin an und forderten sie auf, ihr Verhalten zu unterlassen.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 26-Jährige dem 73-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihn dadurch verletzt haben.

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Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Polizeiinspektion Hammelburg konnte die beiden Männer noch vor Ort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 26-Jährigen einen Wert von über 1,6 Promille, beim 27-Jährigen knapp drei Promille.

Die Polizei Hammelburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.