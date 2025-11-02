Auto IU
Randalierer in Schwarzach unterwegs
SCHWARZACH AM MAIN / LKRS. KITZINGEN – In der Halloween-Nacht randalierten vermutlich mehrere Personen rund um einen Einkaufsmarkt in Münsterschwarzach Zur Abtei. Es entstand Sachschaden, der auf mindestens 1.500 Euro geschätzt wird.
Die Täter rissen ein Zaunelement des Einkaufsmarktes heraus und warfen einen Fahnenmast um. Im Anschluss wurden mehrere Einkaufswagen umgeworfen.
Im weiteren Verlauf der Tat rissen die Unbekannten zudem mehrere Verkehrszeichen aus ihren Halterungen und warfen diese ebenfalls um. Die genaue Höhe des Sachschadens soll am Montag über die Gemeinde ermittelt werden.
