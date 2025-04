Randalierer in Schweinfurt festgenommen – Geschädigter gesucht

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Am Freitagabend hat ein 26-jähriger Mann in der Roßbrunnstraße in Schweinfurt randaliert und dabei gegen mehrere fahrende Fahrzeuge getreten. Die Polizei konnte den Mann schnell stellen und nahm ihn schließlich in Gewahrsam. Nun suchen die Beamten dringend nach dem Fahrer eines dunklen BMW, bei dem es sich vermutlich um einen weiteren Geschädigten handelt.

Am Freitag gegen 17:30 Uhr zog ein offenbar psychisch verwirrter 26-jähriger Mann durch die Roßbrunnstraße. Dabei trat der Randalierer unvermittelt gegen das Pedelec eines 29-jährigen Fahrers, wodurch dieser stürzte. Nach einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden setzte der 26-Jährige seinen Weg fort. Ebenfalls in der Roßbrunnstraße trat der Mann dann gegen einen vorbeifahrenden dunklen BMW. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort und wird nun von den ermittelnden Beamten als möglicher Geschädigter gesucht.

Nachdem die Polizei über die Vorfälle informiert worden war, trafen die Beamten rasch vor Ort ein und konnten den 26-jährigen Randalierer in der Hadergasse stellen. Der Mann zeigte sich weiterhin uneinsichtig und aggressiv, was letztendlich dazu führte, dass die Polizei ihn in Gewahrsam nahm. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den Randalierer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Die Polizei bittet den Fahrer des dunklen BMW, der am Freitag gegen 17:30 Uhr die Roßbrunnstraße in Schweinfurt befuhr und dessen Fahrzeug durch den Randalierer beschädigt wurde, sich dringend als wichtiger Zeuge zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.