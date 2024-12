Randalierer in türkischen Schnellimbiss in der Innenstadt

SCHWEINFURT – INNENSTADT. In einem Imbiss in der Zehntstraße kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr zu mehreren Straftaten. Ein 45-jähriger Mann aus dem Landkreis Schweinfurt suchte Streit mit den Angestellten des Lokals, da er sich über einen früheren Besuch beschwerte, bei dem er angeblich nichts zu essen bekommen habe. Trotz deeskalierender Versuche der Angestellten ließ sich der Mann nicht beruhigen.

Die Situation eskalierte, als der Täter einen 25-jährigen Angestellten am Kragen packte und versuchte, ihm ins Gesicht zu schlagen. Dem Schlag konnte der Angestellte ausweichen, jedoch setzte der Täter mehrere weitere Schläge an, die lediglich die erhobenen Hände des Geschädigten trafen. Anschließend warf der Angreifer einen Stuhl in Richtung des Mitarbeiters, der dabei am Bein verletzt wurde. Ein zweiter Stuhlwurf verfehlte sein Ziel. Während der Auseinandersetzung gingen mehrere Teller zu Bruch, und zwei T-Shirts des Angestellten wurden beschädigt.

Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der Randalierer festgenommen und in Gewahrsam genommen, da er sich weiterhin aggressiv verhielt und weitere Straftaten androhte. Ein Ermittlungsrichter bestätigte den Gewahrsam, der über mehrere Stunden aufrechterhalten wurde, bis sich der Mann beruhigt hatte.

Die Eskalation wurde vermutlich durch die Alkoholisierung des Täters, der etwa 1,3 Promille aufwies, zusätzlich begünstigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen.