Randalierer schlägt eigene Wohnung kurz und klein

24. August 2025Letztes Update 24. August 2025
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
KITZINGENMehrere Nachbarn informierten am Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr die Polizei Kitzingen über lauten Vandalismus in einer Wohnung in der Egerländer Straße.

Bei Eintreffen der Streifen wurde der 57-jährige Wohnungsinhaber im Alkohol- und Drogenrausch angetroffen. Er schlug seine eigenen Möbel mit einer Holzlatte kurz und klein. Da der amtsbekannte Mann sich nicht beruhigen ließ, wurde er zur Unterbindung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen und in die Ausnüchterungszelle der Polizei gebracht.

