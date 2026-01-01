Randalierer schlägt Heckscheibe an Taxi ein – Polizei Würzburg ermittelt

WÜRZBURG / SANDERAU – Am frühen Donnerstagmorgen schlug ein unbekannter Mann auf die Heckscheibe eines Taxis in der Friedrich-Spee-Straße ein und beschädigte diese. Anschließend beleidigte der Täter den Taxifahrer. Die Polizei Würzburg sucht Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit einer Flasche und einem Wäschekorb die Heckscheibe eines Taxis. Als der Taxifahrer den Täter zur Rede stellen wollte, wurde er von diesem geschubst und beleidigt.

Der Täter entfernte sich noch bevor die Polizei seine Personalien feststellen konnte. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 50 – 60 Jahre alt

Circa 180 cm groß

Weiß-graue Haare

Brillenträger

Bekleidet mit hellblauer Jeans und dunkler Jacke

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.