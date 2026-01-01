Auto IU

Randalierer schlägt Heckscheibe an Taxi ein – Polizei Würzburg ermittelt

1. Januar 2026Letztes Update 1. Januar 2026
WÜRZBURG / SANDERAU – Am frühen Donnerstagmorgen schlug ein unbekannter Mann auf die Heckscheibe eines Taxis in der Friedrich-Spee-Straße ein und beschädigte diese. Anschließend beleidigte der Täter den Taxifahrer. Die Polizei Würzburg sucht Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit einer Flasche und einem Wäschekorb die Heckscheibe eines Taxis. Als der Taxifahrer den Täter zur Rede stellen wollte, wurde er von diesem geschubst und beleidigt.

Der Täter entfernte sich noch bevor die Polizei seine Personalien feststellen konnte. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

  • Etwa 50 – 60 Jahre alt
  • Circa 180 cm groß
  • Weiß-graue Haare
  • Brillenträger
  • Bekleidet mit hellblauer Jeans und dunkler Jacke

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

