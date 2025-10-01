Raser gestoppt – Messer und Machete sichergestellt
ASCHAFFENBURG – Die Verkehrspolizei hat am Montagnachmittag auf der A3 einen VW Transporter gestoppt, dessen Fahrer mit 140 km/h im 80er-Bereich unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle deckten die Beamten weitere massive Verstöße auf: Das Fahrzeug war wegen fehlender Pflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben, und im Innenraum wurden mehrere verbotene und griffbereite Waffen, darunter eine Machete, sichergestellt.
Der VW-Fahrer war gegen 15:15 Uhr im Bereich einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h durch seine deutlich überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen und wurde von einem zivilen Messfahrzeug der Polizei verfolgt. Die Messung ergab eine Geschwindigkeit von 140 km/h.
Verstöße gegen Pflichtversicherung und Waffengesetz
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits seit Ende August zur Fahndung ausgeschrieben war, da die Pflichtversicherung fehlte.
Zusätzlich fanden die Beamten im Fahrzeug einen Rucksack, der mehrere griffbereite Messer enthielt, darunter:
- Ein Einhandmesser
- Eine Machete
- Ein weiteres Messer mit feststehender Klinge von über 12 cm
Alle Waffen wurden umgehend sichergestellt. Die Kennzeichen des VW Transporters wurden entstempelt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Fahrer laufen nun mehrere Strafverfahren wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung, der fehlenden Pflichtversicherung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz.
