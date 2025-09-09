Rat und Hilfe bei „Depression und Burnout“ – Neue Selbsthilfegruppe trifft sich am 7. und 17. Oktober in Ebern
EBERN – In Ebern startet eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen, die unter Depressionen oder Burnout leiden oder gelitten haben. Die Gruppe soll Betroffenen einen geschützten Raum bieten, um sich auszutauschen, gegenseitige Unterstützung zu finden und das Gefühl der Isolation zu durchbrechen. Die ersten Treffen finden am 7. und 17. Oktober statt.
Anhaltende Erschöpfung, innere Leere oder das Gefühl, dem Alltag nicht mehr gewachsen zu sein, sind häufige Symptome von Depressionen und Burnout. Betroffene fühlen sich oft allein und unverstanden. Die neue Gruppe richtet sich an Erwachsene, die einen wertschätzenden Begegnungsort von Betroffenen für Betroffene suchen. Das Angebot dient als Ergänzung zu therapeutischen Maßnahmen und soll diese nicht ersetzen.
Die Gruppe trifft sich am 7. und 17. Oktober jeweils von 17 bis 19 Uhr in Ebern. Interessierte, die teilnehmen möchten, können sich an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KOS) am Landratsamt Haßberge wenden. Anfragen werden vertraulich behandelt und sind telefonisch unter 09521 27-313 oder -378 oder per E-Mail an kos@hassberge.de möglich.
