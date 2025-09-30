Rat und Hilfe bei Depression und Burnout
EBERN – In Ebern startet eine neue Selbsthilfegruppe für Erwachsene, die von Depressionen oder Burnout betroffen sind oder waren. Das Angebot soll einen vertraulichen und geschützten Rahmen für den Austausch, die gegenseitige Unterstützung und die Überwindung des Gefühls der Isolation bieten. Die nächsten Treffen finden am 7. und 17. Oktober von 17:00 bis 19:00 Uhr statt.
Angesprochen sind alle Erwachsenen, die unter anhaltender Erschöpfung, innerer Leere oder dem Gefühl, dem Alltag nicht mehr gewachsen zu sein, leiden. Der Austausch mit Gleichgesinnten kann entlastend wirken und neue Perspektiven eröffnen. Die Gruppe versteht sich als Begegnungsort von Betroffenen für Betroffene – vertraulich, wertschätzend und auf Augenhöhe – und ersetzt kein therapeutisches Angebot.
Je nach Wunsch der Teilnehmenden sind auch gemeinsame Aktivitäten oder thematische Impulse durch Fachleute denkbar.
Interessierte, die an der Gruppe teilnehmen möchten, werden gebeten, sich vorab an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KOS) am Landratsamt Haßberge zu wenden. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.
- Telefon: 09521/27-257 oder -378
- E-Mail: kos@hassberge.de
Weitere Informationen zu bestehenden Selbsthilfegruppen im Landkreis Haßberge sind auf der Homepage unter www.selbsthilfe-hassberge.de zu finden.
