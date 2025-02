Rat und Hilfe bei Sucht – Neue Selbsthilfegruppe soll im Raum Hofheim gegründet werden

HAßBERGE – Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KOS) am Landratsamt Haßberge plant die Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe zum Thema Sucht im Raum Hofheim. Die Initiative dazu kommt von einer Betroffenen.

Die Gruppe soll sich voraussichtlich alle 14 Tage donnerstags um 19:00 Uhr treffen und steht Menschen ab 18 Jahren offen. Eingeladen sind sowohl direkt Betroffene als auch Angehörige oder Freunde von Menschen mit Suchtproblemen, insbesondere Alkohol. Ziel ist es, Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam Wege im Umgang mit der Abhängigkeit zu finden.

Das erste Gründungstreffen findet am Donnerstag, 6. März, um 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Landratsamtes Haßfurt (Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt) statt. Interessierte können sich telefonisch unter 09521 27-257 bzw. -378 oder per E-Mail an kos@hassberge.de melden. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.

Weitere Informationen zu Selbsthilfegruppen im Landkreis Haßberge sind unter www.selbsthilfe.hassberge.de abrufbar.