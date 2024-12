Rathäuser der Verwaltungsgemeinschaft Volkach und Einrichtungen geschlossen

VOLKACH – Die Rathäuser der Verwaltungsgemeinschaft Volkach (Nordheim a. M., Sommerach, Volkach) samt allen angeschlossenen Ämtern und Dienststellen sind am 23. und 27. Dezember 2024 geschlossen. Dies gilt eingeschränkt für das Hallenbad Volkach.

Das Wahlamt der VG Volkach ist in dringenden Fällen jedoch telefonisch erreichbar – am Montag, 23. Dezember 2024 unter der Tel. Nr. 09381-401-20 und am Freitag, 27. Dezember unter der Tel. Nr. 09381-401-21. Sie erreichen das Wahlamt auch via E-Mail: wahlen@volkach.de.

Die Touristinformation Volkacher Mainschleife ist über die Weihnachtsfeiertage ebenso geschlossen wie an Silvester, Neujahr und am Dreikönigstag.