Rathaus Grafenrheinfeld erstrahlt nach Außensanierung in neuem Glanz
GRAFENRHEINFELD – Nach intensiven, siebenwöchigen Arbeiten ist die Außensanierung des historischen Rathauses in Grafenrheinfeld erfolgreich abgeschlossen. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude erstrahlt nun in neuem Glanz und wird für die kommenden Jahrzehnte als zentrales Aushängeschild der Gemeinde dienen.
Das Rathaus aus dem Jahr 1602 ist mit seinem charakteristischen Fachwerk nicht nur ein Verwaltungsgebäude, sondern auch ein wichtiges Symbol für die Geschichte und Identität der Gemeinde. Die Arbeiten wurden in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde durchgeführt, um die historische Bausubstanz zu erhalten. Das Fachwerk erhielt einen neuen Anstrich in Ochsenblutrot auf mineralischer Basis, während der Putz in einem vorgegebenen Cremeton gestrichen wurde. Auch alle Fenster wurden frisch lackiert, um das traditionelle Erscheinungsbild harmonisch abzurunden.
Die Sanierungsmaßnahmen wurden von der Firma Barth aus Röthlein unter der Leitung von Sascha Barth umgesetzt, wobei durchschnittlich drei Mitarbeiter auf der Baustelle im Einsatz waren. Vertreter der Gemeinde, darunter der zweite und dritte Bürgermeister, Mitglieder des Gemeinderates sowie verschiedene Abteilungsleiter, überzeugten sich vor Ort vom gelungenen Ergebnis der Arbeiten.
