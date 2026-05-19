Rathaus-Sanierung: Georg-Berz-Straße in Volkach ab Dienstag voll gesperrt
VOLKACH – Autofahrer in Volkach müssen sich in den kommenden Tagen auf Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich einstellen. Die Georg-Berz-Straße wird ab Dienstag, den 19. Mai, bis einschließlich Mittwoch, den 20. Mai 2026, für den gesamten Fahrverkehr komplett gesperrt.
Grund für die zweitägige Vollsperrung ist der Aufbau eines großflächigen Arbeitsgerüstes am Volkacher Rathaus. Da für die Arbeiten schwere Logistik- und Hebezeuge zum Einsatz kommen, ist eine Durchfahrt aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
Die Stadtverwaltung hat für den betroffenen Zeitraum eine entsprechende Umleitung für den Verkehr eingerichtet und ausgeschildert.
Ab Donnerstag, den 21. Mai 2026, sollen die Aufbauarbeiten abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Georg-Berz-Straße wieder regulär für den Pkw-Verkehr freigegeben. Die Stadt Volkach bittet alle betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Schilder sowie um Verständnis für die unumgänglichen Einschränkungen.
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