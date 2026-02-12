Auto IU

Rathaus Volkach am Freitag geschlossen

VOLKACH – Das Rathaus der Stadt Volkach bleibt am Freitag, 13. Februar 2026, aufgrund vorbereitender Arbeiten für die bevorstehende Briefwahl für den Publikumsverkehr geschlossen. Am Faschingsdienstag, 17. Februar, endet der Parteiverkehr bereits um 11:00 Uhr, während die meisten übrigen Einrichtungen der Stadt um 12:30 Uhr schließen.

Ab Mittwoch, 18. Februar, ist das Rathaus wieder zu den regulären Zeiten für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung dieser geänderten Öffnungszeiten und dankt für dein Verständnis.

