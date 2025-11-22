Rathaus wird blau erstrahlen – Aber warum?
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt beteiligt sich am Donnerstag, den 30. November, an der weltweiten Initiative „Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe“ und setzt ein Zeichen gegen die Todesstrafe, indem das Rathaus blau beleuchtet wird.
Die Aktion „Cities for Life“ wurde im Jahr 2002 von der Gemeinschaft Sant’Egidio und der World Coalition Against the Death Penalty ins Leben gerufen. Schweinfurt positioniert sich damit zusammen mit rund 280 weiteren deutschen Städten und mehr als 2500 Städten weltweit gegen diese Form der Bestrafung.
Der 30. November wurde als Datum für den Aktionstag gewählt, da an diesem Tag im Jahr 1786 das Großherzogtum Toskana als erster Staat die Todesstrafe abschaffte.
Weitere Informationen zur Initiative sind unter der Adresse https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Finitiative-gegen-die-todesstrafe.de%2Fcities-for-life%2F verfügbar.
