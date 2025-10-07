Auto IU

Ratzfatz geht das manchmal: Im Laden gestohlen und sofort hinter Gitter

7. Oktober 2025Letztes Update 7. Oktober 2025
WÜRZBURGEin 25-jähriger algerischer Staatsangehöriger wurde am Montag, den 06.10.2025, in der Innenstadt nach einem Ladendiebstahl festgenommen. Der Mann hatte in einem Drogeriemarkt am Dominikanerplatz Parfüm im Wert von etwa 100 Euro gestohlen.

Obwohl ihm zunächst die Flucht gelang, konnte er im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung von einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der Diebstahl wurde vom Ladendetektiv beobachtet. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnte das Diebesgut aufgefunden werden.

Da es sich bei dem 25-Jährigen um einen Mehrfachtäter handelt, beantragte die Staatsanwaltschaft nach Rücksprache die Untersuchungshaft gegen ihn.

