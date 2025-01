Raub am alten Bahnhof Hofheim – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

HOFHEIM IN UNTERFRANKEN – LKR. HAßBERGE – Am Montagmorgen wurde ein 21-jähriger Mann Opfer eines Raubüberfalls in der Nähe der Bahnhofstraße.

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen und traten den Mann, nachdem er ihnen keine Zigaretten geben konnte, und raubten seine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie in Richtung Philosophenweg.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, jedoch konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, die keine medizinische Behandlung erforderten.

Beschreibung der Täter:

Täter 1:

Circa 170–180 cm groß

Mittellanges, ins Gesicht fallendes Haar

Dunkel gekleidet, trug Kapuze und OP-Maske

Täter 2:

Circa 190 cm groß

Dunkel gekleidet, trug Kapuze und OP-Maske

Kreisförmige Tätowierung auf dem rechten Handrücken

Narbe über dem rechten Auge

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu den Tätern können unter Tel. 09721/202-1731 gemeldet werden.